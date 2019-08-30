Eurosport
Угадай, игрок соперника русских клубов в ЛЕ или звезда Cartoon Network
Квизы
Идеальный тест для отцов, которые смотрят и футбол, и мультики с детьми.
ЦСКА и «Краснодар» узнали клубы, с которыми встретятся на групповом этапе Лиги Европы. Наверняка многие из будущих соперников широким массам близко незнакомы. В этом квизе вы узнаете хотя бы имена футболистов, против которых сыграют армейцы и «быки». Только нужно отличить их от звезд мультсериалов Cartoon Network.
- «Краснодар» сыграет в группе ЛЕ с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
- ЦСКА в первом раунде еврокубка встретится с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцаврошем».
Угадай судьбу русских клубов в групповом этапе ЛЧ-2019/20
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