Квизы

ЦСКА и «Краснодар» узнали клубы, с которыми встретятся на групповом этапе Лиги Европы. Наверняка многие из будущих соперников широким массам близко незнакомы. В этом квизе вы узнаете хотя бы имена футболистов, против которых сыграют армейцы и «быки». Только нужно отличить их от звезд мультсериалов Cartoon Network.

«Краснодар» сыграет в группе ЛЕ с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

ЦСКА в первом раунде еврокубка встретится с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцаврошем».

Угадай судьбу русских клубов в групповом этапе ЛЧ-2019/20

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