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Угадай, игрок соперника русских клубов в ЛЕ или звезда Cartoon Network

Угадай, игрок соперника русских клубов в ЛЕ или звезда Cartoon Network
Данил Тармасинов

1 час назад

Квизы

Идеальный тест для отцов, которые смотрят и футбол, и мультики с детьми.

ЦСКА и «Краснодар» узнали клубы, с которыми встретятся на групповом этапе Лиги Европы. Наверняка многие из будущих соперников широким массам близко незнакомы. В этом квизе вы узнаете хотя бы имена футболистов, против которых сыграют армейцы и «быки». Только нужно отличить их от звезд мультсериалов Cartoon Network.

  • «Краснодар» сыграет в группе ЛЕ с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
  • ЦСКА в первом раунде еврокубка встретится с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцаврошем».

Угадай судьбу русских клубов в групповом этапе ЛЧ-2019/20

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