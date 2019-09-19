Форма команд

Краснодарцы восстановились после вылета в плей-офф квалификации ЛЧ от «Олимпиакоса» и вместе с «Зенитом» и «Ростовом» возглавляют таблицу чемпионата России. В пяти последних матчах РПЛ «быки» выиграли четыре встречи и еще раз сыграли вничью.

Схожая ситуация и у «Базеля». Команда в ЛЧ прошла «ПСВ», но неожиданно уступила австрийскому «ЛАСК». В чемпионате красно-синие лидируют с 15 очками после шести игр.

Травмы и дисквалификации

«Базелю» не помогут два основных нападающих: Адеми и Ван Волфсвинкел. У «Краснодара» тоже не будет нескольких ключевых игроков – травмированы Газинский, Кабелла и Классон.

Главные бомбардиры

Ударная сила швейцарцев в этом сезоне – Адеми, который в четырех матчах чемпионата наколотил пять мячей. Для сравнения, в прошлом сезоне за «Ксамакс» он вкрутил восемь голов, но за 26 игр. Поскольку немец не сыграет из-за травмы, вся надежда на Штокера – у полузащитника уже три мяча в сезоне.

Шапи СулеймановGetty Images

У «Краснодара» больше разнообразия. По три мяча в РПЛ забили Шапи-Сулейманов и Игнатьев, по два – Вандерсон, Ари и Уткин.

Личные встречи

Команды пересеклись лишь раз – в товарищеском матче в январе 2019-го победил «Базель» – 2:0.

Ориентировочный составы

«Базель»

«Краснодар»

Прогноз

Победа «Базеля»: 2,18

Ничья: 3,52

Победа «Краснодара»: 3,23

Трансляция

Игра начнется на «Санкт-Якоб Парк» сегодня, 18 сентября, в 19:55 по московскому времени. Посмотреть матч можно будет на одном из русских федеральных каналов. Прямая текстовая онлайн-трансляция начнется на Eurosport.ru в 19:45 по Москве.

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