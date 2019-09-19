«Краснодар» ужасно вошел в стартовую игру Лиги Европы.

Уже на девятой минуте Александр Мартынович ошибся и отдал пас чужому, Кевин Буа перехватил, побежал к штрафной и пробил над плечом Матвея Сафонова. Гол форварда «Базеля» стал дебютным в этом групповом этапе ЛЕ.

На 40-й минуте Буа сделал дубль. После потери Магомеда-Шапи Сулейманова швейцарцы убежали в контратаку, передача на грани офсайда нашла Кевина, и тот повторно пробил в ворота мимо Сафонова.

В начале второго тайма «быки» упустили реальный шанс сократить отставание, и тут же последовала кара от Луки Дзуффи.

Не прошло и двух минут, как «Краснодар» привез себе сам в унизительном стиле. Автогол себе записал Тонни Вилена.

Черту под унижениями гостей на 79-й минуте подвел Ноа Окафор.

«Краснодар» уступил в Швейцарии «Базелю» – 0:5.

В паралелльном матче «Хетафе» победил «Трабзонспор» со счетом 1:0.

В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с ЦСКА, встреча пройдет 22 сентября и начнется в 19:00 мск.

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