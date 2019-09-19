ЦСКА настиг кадровый кризис. В матче Лиги Европы в защите вышел 17-летний Вадим Карпов. При этом Федор Чалов остался в запасе.

Игорь Дивеев открыл счет. На 11-й минуте он открылся под подачу Николы Влашича со штрафного и головой вонзил в ближнюю девятку.

В первом тайме Игорь Акинфеев сделал два невероятных сэйва и еще раз услышал звон штанги. Поэтому ЦСКА еще держался в лидерах в стартовой половине. Но втором тайме произошла катастрофа.

Сразу после перерыва Игорь пропустил не самый сложный удар Вандерсона.

Спустя две минуты армейская оборона упустила Джоди Лукоки, которому нужно было не промахнуться с пары метров.

А еще через две минуты Клаудиу Кешерю не сильно, но точно пробил с лета с линии штрафной.

Болгары любезно дали гостям немного передохнуть, а потом взялись за старое. На 68-й минуте все тот жен Кешерю сделал счет разгромным.

Еще через три минуты Акинфееву пришлось сфолить в штрафной на Марселиньо, а все тот же Кешерю с точки оформил хет-трик.