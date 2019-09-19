From Official Website
ЦСКА по примеру «Краснодара» унизительно проиграл на выезде
Вторая катастрофа для РПЛ за день.
ЦСКА настиг кадровый кризис. В матче Лиги Европы в защите вышел 17-летний Вадим Карпов. При этом Федор Чалов остался в запасе.
Игорь Дивеев открыл счет. На 11-й минуте он открылся под подачу Николы Влашича со штрафного и головой вонзил в ближнюю девятку.
В первом тайме Игорь Акинфеев сделал два невероятных сэйва и еще раз услышал звон штанги. Поэтому ЦСКА еще держался в лидерах в стартовой половине. Но втором тайме произошла катастрофа.
Сразу после перерыва Игорь пропустил не самый сложный удар Вандерсона.
Спустя две минуты армейская оборона упустила Джоди Лукоки, которому нужно было не промахнуться с пары метров.
А еще через две минуты Клаудиу Кешерю не сильно, но точно пробил с лета с линии штрафной.
Болгары любезно дали гостям немного передохнуть, а потом взялись за старое. На 68-й минуте все тот жен Кешерю сделал счет разгромным.
Еще через три минуты Акинфееву пришлось сфолить в штрафной на Марселиньо, а все тот же Кешерю с точки оформил хет-трик.
- В паралелльном матче «Эспаньол» и «Ференцварош» победителя не выявили – 1:1.
- В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА примет «Краснодар», который в этот же день сгорел «Базелю» (0:5). Встреча пройдет 22 сентября и начнется в 19:00 мск.