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Катастрофический автогол Вилены, ставший символом крушения «Краснодара» в Базеле
Ужасная игра команды Мурада Мусаева.
«Краснодар» стартовал на групповом этапе Лиги Европы с катастрофического поражения от «Базеля» – 0:5.
Четвертый гол краснодарцы привезли сами себе. Сперва игроки «Базеля» перехватили мяч на подступах к штрафной, Матвей Сафонов выскочил из ворот. Последовала скидка в центр, где полузащитник «быков» Тонни Вилена мощно забил в собственные ворота.
- Помимо «Базеля» и «Краснодаре», в группе C выступают «Хетафе» и «Трабзонспор».
- «Краснодар» попал в групповой этап Лиги Европы после того, как в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов проиграл «Олимпиакосу» (1:6 по сумме двух игр).
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