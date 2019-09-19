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Очередной дикий фейл Кариуса – после такого «Ливерпуль» точно не заберет его обратно

Очередной дикий фейл Кариуса – после такого «Ливерпуль» точно не заберет его обратно
Eurosport

6 мин. назад

Лорис становится синонимом катастрофы.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы встретились «Слован» из Братиславы и «Бешикташ».

Счет в игре открыл «Слован»: грубейшая ошибка голкипера гостей Лориса Кариуса позволила форварду Андражу Шпорару беспрепятственно поразить пустые ворота.

  • Помимо «Слована» и «Бешикташа», в группе K выступают «Брага» и «Вулверхэмптон».
  • Кариус выступает за «Бешикташ» на правах двухгодичной аренды из «Ливерпуля». В сезоне-2020/21 Лорис сможет вернуться на «Энфилд».
  • Кариус был основным голкипером «красных», но сломался после двух ошибок в финале Лиги чемпионов-2017/18.

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