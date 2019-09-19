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Главный тренер «Краснодара» объяснился за провал в Базеле

Главный тренер «Краснодара» объяснился за провал в Базеле
Eurosport

1 час назад

0:5 – так крупно в еврокубках «быки» еще не проигрывали.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение от «Базеля» (0:5).

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», – приводит слова Матвеева ТАСС.

  • Помимо «Базеля» и «Краснодаре», в группе C выступают «Хетафе» и «Трабзонспор».
  • В следующем туре «быки» встретятся с «Хетафе», матч пройдет в Краснодаре.

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