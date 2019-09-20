Голы: Уиллок 38', Сака 85', Обамеянг 88'

Что нужно знать: «Арсенал» уже окончательно обжился в ЛЕ, поэтому Эмери выставил привычный для второго еврокубка набор игроков. Молодежь, смешанная с несколькими основными игроками, не подвела и закинула бодрому «Айнтрахту» трешку, хотя фаворитом, по мнению букмекеров, были именно немцы.

Что нужно увидеть: гол Саки. Чтобы это не значило.

Цифры матча: 16. До матча с «Арсеналом» немцы не проигрывали дома 16 матчей подряд. Теперь не только прервалась серия, но и прилетело крупнейшее поражение в еврокубках в истории.

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Голы: Буа 9', 40', Дзуффи 53', Вилена (автогол) 54', Окафор 79'

Что нужно знать: описать то, что творилось с «Краснодаром» в Швейцарии одним словом можно. И это слово – боль. А еще привозы и худший старт из всех возможных. «Базель» сделал из «Краснодара» котлетку и за будущее русского клуба стало боязно: впереди игры с «Хетафе» и «Трабзонспором». Испанцы в первом туре, кстати, выиграли 1:0.

Что нужно увидеть: любой из голов в ворота «Краснодара» и выбрать наиболее стыдный. Наверное, это автогол Вилены.

Катастрофический автогол Вилены, ставший символом крушения «Краснодара» в Базеле

Цифры матча: 5. «Краснодар» потерпел крупнейшее поражение в еврокубковой истории. До этого они влетали с максимальной разницей «-4»: «Вольфсбургу» (1:5) в 2014-м и «Олимпиакосу» (0:4) совсем недавно.

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Гол: Буяльский 84'

Что нужно знать: киевляне мучили соперника владением и опасными подходами, но шведы согнулись только к 84-й минуте. Кто-то сомневался в «Динамо»?

Что нужно увидеть: ничего не нужно. Просто зафиксируйте, что у «Динамо» есть 3 очка.

Цифры матча: 64. Именно столько процентов времени хозяева владели мячом. Догадаетесь сколько у «Мальмё»?

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Голы: Эрнандес 62', Эль-Хаддади 78', Торрес 85'

Что нужно знать: старт ЛЕ для «Карабаха» при учете настолько статусного соперника вряд ли мог получиться иным. Азербайджанцев казнили бывшие игроки «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

Что нужно увидеть: каждый гол «Севильи» – произведение искусства или нечто близкое к этому. Вот Оливера Торреса можно и в музее Пикассо выставить.

Цифры матча: 331. Вот столько матчей во всех европейских турнирах потребовалось Чичарито, чтобы впервые забить прямым ударом со штрафного.

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Голы: Мален 20', Коатес (автогол) 25', Баумгартль 48' – Фернандеш (с пенальти) 39', Мендеш 82'

Что нужно знать: самый статусный по вывеске матч первого тура Лиги Европы играли в Эйндховене, и он был интересен по двум причинам с именами Доньелл Мален и Бруну Фернандеш. Оба лидера клубов забили, но победа досталась более молодому таланту. Его партнеры в свои ворота не забивали просто.

Что нужно увидеть: баннер памяти Фернандо Риксена от болельщиков ПСВ.

Цифры матча: 6. Из последних девяти голешников ПСВ 6 закинул Мален, который вообще-то воспитанник «Аякса», уезжавший в «Арсенал», а потом вернувшийся в ПСВ.

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Голы: Вандерсон 48', Лукоки 50', Кешерю 52', 69', (с пенальти) 73' – Дивеев 11'

Что нужно знать: уже в первом тайме болгарского матча было понятно, что армейцы точно пропустят, но феноменальный Акинфеев и простой Дивеев принесли ЦСКА победу в первой половине. Потом теория вероятностей взяла свое обратно: в ворота красно-синих влетело 3 мяча за 4 минуты. А потом еще один. И еще.

Что нужно увидеть: один из голов Кешерю – прям заглядение.

Цифры матча: 5. Это крупнейшее поражение ЦСКА в истории Лиги Европы. Так себе вечерок для русских клубов.

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Голы: Гринвуд 73'

Что нужно знать: «МЮ» задушил казахских гостей тремя юниорами в составе, один из которых даже забил решающий мяч. Нудная и скучная победа манков – тем обиднее «Астане».

Что нужно увидеть: рабону Маркоса Рохо, которая добавила в еврокубковый вечер немного «Спартака».

Цифры матча: 17 лет 353 дня. Вот столько лет Мэйсону Гринвуду. Он первый автор гола «МЮ» в еврокубках, родившийся в новом веке.

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Гол: Орта 71'

Что нужно знать: обидчики «Спартака» доказали, что вынос красно-белых был совсем неслучаен. Теперь от Рикарду Орты и его банды получил представитель АПЛ. Кто-то может объяснить, почему Орта-старший до сих пор бегает в Португалии? Он всего 9 млн по Transfermarkt стоит.

Что нужно увидеть: «Спартак» в Лиге Европы. Ой…

Цифры матча: 1980. Последний раз «волки» играли в еврокубках 29 лет назад. Возвращение получилось как-то не очень.

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А еще:

АПОЭЛ и «Дюделандж» закинули на двоих семь мячей, причем гости оформили на один больше и протоколировали победу с коэффициентом 19. Да, это тот матч, где был камбэк с 0:2 до 3:2, а потом обратный брейк до 3:4. Это первая победа люксембургских клубов в истории Лиги Европы.

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