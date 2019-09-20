19 сентября 2019 года стало черным днем для российского футбола – «Краснодар» и ЦСКА синхронно потерпели разгромные поражения в Лиге Европы, пропустив по 5 мячей.

Российское твиттер-сообщество встретило фиаско отечественных клубов предсказуемо – отчаянием, вскриками о позоре и порцией ядерных насмешек.

Что получается, когда российские клубы играют в футбол, а не ставят автобус:

Акинфеев пустил пятерку. В жизнь Игоря вернулась черная полоса?

После первого тайма Акинфеева было за что хвалить:

Всего три слова:

«Краснодар» и ЦСКА не прошли проверку на профнепригодность:

Кажется, «быки» и армейцы просто поспорили, кто пропустит больше:

Клинт Иствуд в шоке:

Представляете, что было бы с Олегом Кононовым, если бы он тренировал не «Спартак», а ЦСКА?

Федор Чалов смотрел на провал своей команды примерно с таким лицом:

Один болельщик в среду заметил, что лигочемпионские матчи сложились хорошо и добавил: «Надеюсь, ЦСКА и «Краснодар» продолжат в том же духе». Спустя сутки:

«Это был худший способ сглазить. Было бы лучше, если бы ни ЦСКА, ни «Краснодар» вообще не выходили бы на поле. 10 пропущенных голов в 2 матчах и 1 забитый. День для русского футбола, который хочется забыть».

Бразильский журналист Фабио Алейшо вспомнил воскресный матч:

«Какая прекрасная игра ждет нас в воскресенье в Москве. ЦСКА – «Краснодар». Один проиграл 1:5 «Лудогорцу». Другой получил 0:5 от «Базеля».

Болгарский болельщик припомнил президента РФ.

Автор иностранного сайта RussianFootballNews: «Невозможно было бы представить, что из 4 команд в еврокубках проиграют «Краснодар» и ЦСКА, да еще с таким разрывом. ЦСКА можно отчасти простить из-за обилия травм в защитной линии.

Худшая еврокубковая ночь для русского футбола с тех пор, как я слежу за ним. Сомнений нет».

В следующем туре Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Эспаньолом», «Краснодар» – с «Хетафе».

В Лиге чемпионов российские клубы выступили гораздо лучше: «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Локомотив» выиграл у «Байера» (2:1).

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