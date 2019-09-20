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«Это просто позорно». Реакция твиттера на ужасный влет русских клубов в Лиге Европы
Варфоломеевская ночь для всего российского футбола.
19 сентября 2019 года стало черным днем для российского футбола – «Краснодар» и ЦСКА синхронно потерпели разгромные поражения в Лиге Европы, пропустив по 5 мячей.
Российское твиттер-сообщество встретило фиаско отечественных клубов предсказуемо – отчаянием, вскриками о позоре и порцией ядерных насмешек.
Что получается, когда российские клубы играют в футбол, а не ставят автобус:
Акинфеев пустил пятерку. В жизнь Игоря вернулась черная полоса?
После первого тайма Акинфеева было за что хвалить:
Всего три слова:
«Краснодар» и ЦСКА не прошли проверку на профнепригодность:
Кажется, «быки» и армейцы просто поспорили, кто пропустит больше:
Клинт Иствуд в шоке:
Представляете, что было бы с Олегом Кононовым, если бы он тренировал не «Спартак», а ЦСКА?
Федор Чалов смотрел на провал своей команды примерно с таким лицом:
Один болельщик в среду заметил, что лигочемпионские матчи сложились хорошо и добавил: «Надеюсь, ЦСКА и «Краснодар» продолжат в том же духе». Спустя сутки:
«Это был худший способ сглазить. Было бы лучше, если бы ни ЦСКА, ни «Краснодар» вообще не выходили бы на поле. 10 пропущенных голов в 2 матчах и 1 забитый. День для русского футбола, который хочется забыть».
Бразильский журналист Фабио Алейшо вспомнил воскресный матч:
«Какая прекрасная игра ждет нас в воскресенье в Москве. ЦСКА – «Краснодар». Один проиграл 1:5 «Лудогорцу». Другой получил 0:5 от «Базеля».
Болгарский болельщик припомнил президента РФ.
Автор иностранного сайта RussianFootballNews: «Невозможно было бы представить, что из 4 команд в еврокубках проиграют «Краснодар» и ЦСКА, да еще с таким разрывом. ЦСКА можно отчасти простить из-за обилия травм в защитной линии.
Худшая еврокубковая ночь для русского футбола с тех пор, как я слежу за ним. Сомнений нет».
- В следующем туре Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Эспаньолом», «Краснодар» – с «Хетафе».
- В Лиге чемпионов российские клубы выступили гораздо лучше: «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Локомотив» выиграл у «Байера» (2:1).
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