Странно, насколько разными складывались оба матча русских клубов и насколько одинаковым вышел результат. По пять пропущенных мячей, полнейшая прострация на поле, нокдаун за нокдауном и в итоге полноценная смерть – никак иначе 1:10 за 180 минут не назвать.

«Краснодар» с ЦСКА на жеребьевке Лиги Европы получили ровные группы. Тренеры, менеджеры и футболисты обеих команд РПЛ рассуждали о том, как непросто играть с «Хетафе», какой загадкой предстанет «Ференцварош», какие агрессивные болельщики у «Бешикташа» – набор штампов понятен и предсказуем, подобные интервью через 15 лет за Романа Бабаева будет давать искусственный интеллект.

Роман Бабаев, ЦСКАGetty Images

Интересно, что в магазин «Пятерочка» сходили самые стабильные и по-хорошему скучные русские топ-клубы. У ЦСКА и «Краснодара» не случается глобального воя по поводу малейшей неудачи, как в «Спартаке». У них главный тренер не ссорится с каждым наемным президентом, как в «Локомотиве». К ним нет постоянного внимания медиа из-за трансферов за 40 миллионов, Сутормина и неуставных отношений с «Сочи», как у «Зенита».

Из-за этого в информационном поле они как бы защищены. Все знают, что у Галицкого и Гинера все стабильно и все под контролем. Поэтому в ЦСКА не бузят болельщики даже от непопадания в ЛЧ (на «ВЭБ Арене» и без того понимают, как это бьет по клубному бюджету), а активное фан-движение «быков» пока не настолько развилось, чтобы кусать экс-хозяина «Магнита». А если не нервничают трибуны, то и новостей про эти клубы появляется меньше.

Вероятно, сейчас «Краснодар» с армейцами попадут под самый жесткий пресс, который у них был за последние лет пять. Потому что эти команды нельзя критиковать. Победили – всероссийские умнички, эти «Реал» уделали дважды, те «Порту» героически прошли. Проиграли – у Гинера трудности с деньгами и молодая команда, да и «быки» все генерируют воспитанников.

Сулейманов, КраснодарGetty Images

Общественная симпатия долго выводила из-под удара Гончаренко и Мусаева. Каждая их ошибка при обсуждении минимизировалась, каждый успех преподносился как невероятное достижение. Это такой анти-«Спартак» – в Тарасовке при Леониде Федуне все строго наоборот, за поражение 1:5 он не дождался бы Черчесова и выгнал Кононова сразу.

Поразительно, насколько это были разные поражения. У «Краснодара» все не получилось сразу, даже привоз Мартыновича под первый гол был делом времени, а не стечением обстоятельств. Ведь и «Базель» не был безупречным и давал «быкам» шанс в паре моментов.

Тем удивительнее смотреть на карту xG этой игры и видеть, что, оказывается, черно-зеленые наиграли на 1,6 ожидаемого гола, а преимущество швейцарцев было не таким и большим. И, несмотря на все цифры, поражение «Краснодара» получилось таким, какое мы видели у сборной России, – счет еще нормальный или на табло вообще ничья, но по каждому пасу понятно, что они проиграют.

ЦСКА же классно держался в первом тайме, несмотря на 17-летнего дебютанта главной команды в центре обороны, 19-летнего дебютанта еврокубков и почему-то максимально привозного в Болгарии Магнуссона. Колокола для армейцев трезвонили весь матч, но до перерыва держались штанги и Акинфеев. Во втором тайме не спасало уже ничего. У московского клуба был формальный повод проиграть (ищите его в плохой форме Чалова и кадровом кризисе в целом), но все же 1:5 стали перебором.

Интересно, что эти разные поражения ЦСКА и «Краснодара» – все равно лишь исключение из правил и ни в коем случае не доказательство вечного лузерства русского футбола. Они все так же могут взять шесть очков у «Реала» и не выйти из группы. Так же могут не попасть в еврокубки из-за шведского АИК. Так же вылетают из Лиги Европы после гола на 93-й минуте.

И после каждого фейла «Краснодар» и ЦСКА становились сильнее, получали опыт и применяли его в каждом из следующих сезонов. Вероятно, сейчас на обе команды обрушится волна критики. 1:10 почти наверняка лишило Россию шестого места в таблице коэффициентов УЕФА и трех мест в ЛЧ. Даже если это случится не напрямую после 1:10, то эти два поражения точно вспомнят и запишут в причины неудач.

Сергей Галицкий, «Краснодар»Getty Images

Главный вопрос – как клубы из-под этой критики выйдут. Все их предыдущие фейлы спускали на тормозах, но настолько чувствительные разгромы, которые наложились один на другой, забудут еще не скоро. Сейчас важно прожарить ЦСКА и «Краснодар», чтобы каждая хлещущая заметка воспринималась футболистами как мотивация, а не как информационный шум, который пропадет спустя пару часов. Ведь тогда они не допустят подобных унижений, которые русский футбол пережил в Швейцарии и Болгарии.

«Базель» – «Краснодар» – 5:0

«Лудогорец» – ЦСКА – 5:1

Крах русских клубов, победы «МЮ» и «Арсенала», новый фэйл Кариуса. Каким был первый тур Лиги Европы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android