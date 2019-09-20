Eurosport
Вратарь «Гента» переплюнул Кариуса и самостоятельно вкатил мяч в свои ворота
Это что-то из разряда цирковой клоунады.
Голкипер «Гента» Томас Камински сотворил невероятный автогол в матче Лиги Европы против «Сент-Этьена».
Защитник бельгийцев под давлением соперника сделал пас назад вратарю, но тот обработал передачу так, что мяч закатил в ворота.
- Несмотря на чудовищный фейл, бельгийская команда все равно победила – 3:2.
- 26-летний Камински играет за «Гент» второй сезон.
- В чемпионате Бельгии-2019/20 он пропустил шесть мячей в шести играх, дважды отыграв на ноль.
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