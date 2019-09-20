Российские клубы продолжают борьбу не только за еврокубковую весну, но и за шестую строчку в таблице коэффициентов, которая дает право заявлять в континентальные соревнования шесть клубов, три из них – в Лигу чемпионов.

Россия

1 победа, 1 ничья, 2 поражения

Клубы в Лиге чемпионов внезапно выступили лучше, чем во втором по значимости кубке. «Зенит» сыграл вничью с «Лионом», а «Локо» добился гостевой победы над «Байером». А вот в ЛЕ произошла катастрофа: ЦСКА и «Краснодар» получили по пять мячей от «Лудогорца» и «Базеля».

Португалия

2 победы, 2 поражения

У соперников России все четыре команды играют в Лиге Европы: «Порту» победил «Янг Бойз», «Брага» обыграла «Вулверхэмптон», «Спортинг» уступил ПСВ, а «Витория Гимараэш» проиграла «Стандарду».

Какой отрыв?

Отрыв России теперь составляет всего 0,367 балла – 43,216 против 42,849. 2 балла начисляются за победу в основном турнире ЛЧ и ЛЕ, 1 балл – за ничью. После они делятся на количество клубов, стартовавших в этом сезоне в еврокубковой кампании. У России таких шесть, у Португалии – пять.

ЦСКА и «Краснодар» станут сильнее после 1:10. Но сейчас это позор

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