Eurosport
«Эй, обезьянка». Фанаты «Порту» исполнили расистскую кричалку в адрес игрока «Янг Бойз»
Мерзкая провокация.
Форвард «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме подвергся расистским оскорблениям в матче Лиги Европы против «Порту».
На 15-й минуте Нсаме заработал пенальти, после чего фанаты португальской команды начали скандировать: «Эй, тупица, эй, обезьянка». Несмотря на это, футболист уверенно исполнил пенальти.
- Правда, «Порту» все равно победил со счетом 2:1, дубль оформил Соарес.
- Нсаме – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии прошло сезона. Он забил 15 мячей в 31 игре.
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