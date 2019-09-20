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«Эй, обезьянка». Фанаты «Порту» исполнили расистскую кричалку в адрес игрока «Янг Бойз»

«Эй, обезьянка». Фанаты «Порту» исполнили расистскую кричалку в адрес игрока «Янг Бойз»
Eurosport

1 час назад

Мерзкая провокация.

Форвард «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме подвергся расистским оскорблениям в матче Лиги Европы против «Порту».

На 15-й минуте Нсаме заработал пенальти, после чего фанаты португальской команды начали скандировать: «Эй, тупица, эй, обезьянка». Несмотря на это, футболист уверенно исполнил пенальти.

  • Правда, «Порту» все равно победил со счетом 2:1, дубль оформил Соарес.
  • Нсаме – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии прошло сезона. Он забил 15 мячей в 31 игре.
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