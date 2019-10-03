После катастрофического поражения от «Лудогорца» на выезде команда Виктора Гончаренко принимала дома команду из Барселоны – «Эспаньол».

В первом тайме болельщики голов не дождались. При приблизительно равном владении мячом армейцы значительно перестреляли соперника: 7-2 по ударам, 2-0 по ударам в створ.

Во втором тайме испанцы заиграли активнее и на 64-й минуте вышли вперед: Матиас Варгас вывел один ан один У Лэя, и китайский форвард переиграл Игоря Акинфеева.

Под конец игры армейцы привели себе второй гол. Казнил ЦСКА Кампусано.

В параллельной игре «Лудогорец» разгромил на выезде «Ференцварош» и укрепился на первом месте с 6 очками. ЦСКА – последний, у армейцев 0 баллов.

В следующих турах ЦСКА ждут две встречи с «Ференцварошем».

24 октября команды сыграют в Москве, 7 ноября состоится матч в Будапеште.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android