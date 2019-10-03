Getty Images
ЦСКА проиграл второй матч в ЛЕ и закрепился на дне группы
В еврокубке у лидеров российской Премьер-лиги все очень и очень плохо.
После катастрофического поражения от «Лудогорца» на выезде команда Виктора Гончаренко принимала дома команду из Барселоны – «Эспаньол».
В первом тайме болельщики голов не дождались. При приблизительно равном владении мячом армейцы значительно перестреляли соперника: 7-2 по ударам, 2-0 по ударам в створ.
Во втором тайме испанцы заиграли активнее и на 64-й минуте вышли вперед: Матиас Варгас вывел один ан один У Лэя, и китайский форвард переиграл Игоря Акинфеева.
Под конец игры армейцы привели себе второй гол. Казнил ЦСКА Кампусано.
В параллельной игре «Лудогорец» разгромил на выезде «Ференцварош» и укрепился на первом месте с 6 очками. ЦСКА – последний, у армейцев 0 баллов.
- В следующих турах ЦСКА ждут две встречи с «Ференцварошем».
- 24 октября команды сыграют в Москве, 7 ноября состоится матч в Будапеште.