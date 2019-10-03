«Краснодар» впервые в сезоне-2019/20 привез на домашний стадион Лигу Европы.

«Быки» принимали «Хетафе» и пропустили от испанцев еще в первом тайме. На 36-й минуте Кристоффер Ульссон потерял мяч при выходе из обороны и подарил его соперникам. Кенеди прорвался на чужую треть и отдал передачу на линию штрафной Анхелю Родригесу. Форвард чуть продвинулся вперед и пробил в створ мимо голкипера Матвея Сафонова.

На 61-й минуте «быки» привезли стандарт. Маркус Берг упустил в штрафной Родригеса, Анхель отклеился от опекуна и дотянулся до подачи.

На 69-й Ари протащил мяч по левому флангу вдоль лицевой линии. Русский бразилец прострелил в центр, сам поймал рикошет и с острого угла в касание пробил под перекладину.

На 80-й минуте защитник «Хетафе» Тимор получил вторую желтую и оставил испанцев в меньшинстве. Но гости удержали преимущество.

«Краснодар» проиграл второй матч подряд в Лиге Европы – 1:2. Клуб Сергея Галицкого опустился на последнее место в группе.

В параллельной встрече группы C «Трабзонспор» и «Базель» сгоняли вничью – 2:2.

В следующем матче «Краснодар» примет московский «Спартак» в чемпионате России. Стартовый свисток – 6 октября в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА и «Краснодар» станут сильнее после 1:10. Но сейчас это позор