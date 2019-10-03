У медиа-отдела голландского «Фейенорда» случился плохой день. Клуб запостил шикарное промо перед матчем с «Порту» в Лиге Европы, но ролик пришлось удалить из-за антисемитского выкрика.

В клубе заявляют, что до публикации видео было отсмотрено не один раз, но курьезный эпизод замечен не был. «До сих пор есть сомнения, кричали ли фанаты на видео именно то, о чем идет речь. До публикации многие люди отсмотрели ролик, и никто не заметил ничего оскорбительного.

Промо было сделано для того, чтобы создать позитивную атмосферу и хорошее настроение перед сегодняшним матчем. Но видео не достигнет своей цели, если его будут обсуждать из-за антисемитского выкрика, поэтому мы вынуждены его удалить», – приводит заявление «Фейенорда» Voetbalzone.

Инцидент не помешал команде обыграть «Порту» со счетом 2:0.

«Фейенорд» возглавляет группу G. Правда, у остальных участников тоже по три балла.

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