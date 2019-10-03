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У Лэй забил ЦСКА. Он первый китаец, отличившийся в еврокубках

У Лэй забил ЦСКА. Он первый китаец, отличившийся в еврокубках
Eurosport

31 мин. назад

Пусть армейцы не расстраиваются – они пропустили исторический мяч.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА уступил на своем поле «Эспаньолу».

Счет на 64-й минуте открыл 27-летний вингер испанской команды У Лэй.

Гол парня войдет в историю. Дело в том, что это первый мяч, забитый китайским футболистом в еврокубках.

  • Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды, занимающей 18-е место в испанской Ла Лиге.
  • У ЦСКА ни одного балла после двух туров, команда идет на дне с 1:7 по забитым/пропущенным.

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