Eurosport
Матч «Карабаха» едва не был сорван из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики
Подпись про спорт вне политики.
Матч «Карабаха» против люксембургского «Дюделанжа» во втором туре Лиги Европы едва не был сорван из-за политической акции.
Азербайджанский клуб, игравший в гостях, вел в два мяча, когда над полем пролетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.
Все дело в конфликте между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, тянущемся несколько десятков лет.
Матч был прерван почти на полчаса, вскоре после возобновления игры гости забили третий мяч.
- «Карабах» – семикратный чемпион Азербайджана.
- Армянин Мхитарян не поехал на проходивший в Баку финал прошлого розыгрыша турнира.
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