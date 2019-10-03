Матч «Карабаха» против люксембургского «Дюделанжа» во втором туре Лиги Европы едва не был сорван из-за политической акции.

Азербайджанский клуб, игравший в гостях, вел в два мяча, когда над полем пролетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Все дело в конфликте между Арменией и Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, тянущемся несколько десятков лет.

Матч был прерван почти на полчаса, вскоре после возобновления игры гости забили третий мяч.

«Карабах» – семикратный чемпион Азербайджана.

Армянин Мхитарян не поехал на проходивший в Баку финал прошлого розыгрыша турнира.

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