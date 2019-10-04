Команда Виктора Гончаренко проиграла второй матч кряду в группе и теперь занимает последнее место с разницей мячей 1:7. Для понимания всей картины важен один факт: ЦСКА – лидер РПЛ в данный момент. Главная команда-парадокс России найдена, но причину этих европейских поражений еще необходимо отрыть. Зато теперь у ЦСКА задача в ЛЕ проста и понятна: побеждать в каждом матче.

Сейчас положение в группе H следующее:

1. «Лудогорец» – 6 очков;

2. «Эспаньол» – 4;

3. «Ференцварош» – 1;

4. ЦСКА – 0.

Ситуация максимально сложная, но не катастрофичная. Следующие два матча армейцы проведут с венграми, эти встречи – определяющие для красно-синих. Первая игра пройдет через 4 дня после выезда в Уфу, но с «Ференцварошем» ЦСКА начинает дома, и проблем с функциональной подготовкой возникнуть не должно.

Со второй частью противостояния с венграми ситуация усложняется. Перед поездкой в Будапешт ЦСКА проведет 4 матча за 9 дней, последний из которых – выезд в Санкт-Петербург. Перед ЛЕ у команды Гончаренко будет 5 дней отдыха, но игра тоже состоится на выезде.

В очных играх «Лудогорца» и «Эспаньола» один из клубов обязательно потеряет очки, а значит, благодаря двум победам (если они состоятся) ЦСКА сможет приблизиться или даже обогнать худшего в мини-противостоянии болгар и испанцев. Сложно, но все еще реально.

Следующим этапом в этой практически невыполнимой миссии станет домашняя встреча с «Лудогорцем» и даже ничейный результат, скорее всего, поставит крест на мечтах ЦСКА о плей-офф. Но матч состоится через 4 дня после встречи с «Крыльями Советов». Обе игры пройдут на «ВЭБ Арене», так что о неготовности в физическом плане вновь речи быть не может.

Никола Влашич в конце матча ЦСКА – «Эспаньол»Getty Images

Последний матч в группе также предвосхищает непростая игра: матч с «Краснодаром» на выезде за 4 дня до встречи в Барселоне. При самом удачном для ЦСКА сценарии клуб приедет в Испанию с преимуществом в два очка. И тогда с «Эспаньолом» команде Гончаренко необходимо лишь не проиграть, чтобы героически выйти из группы.

«Лишь не проиграть» для ЦСКА в контексте этой Лиги Европы – уже тяжелая задача. Но если Гончаренко всерьез настроен на весенние командировки в страны Евросоюза и не только, то ему необходимо срочно менять подход к играм в ЛЕ. Иначе все закончится уже в следующем туре. Край – четвертая игра в группе.

Прежде в истории Лиги Европы лишь раз российский клуб стартовал с двух поражений. В сезоне-2013/14 «Кубань» проиграла на выезде «Санкт-Галлену» (0:2) и дома «Валенсии» (0:2). После этого кубанцы набрали лишь 6 очков (1 победа, 3 ничьи) и со спокойной душой отправились готовиться к созданию «Урожая». Но здесь ЦСКА. И здесь не «Валенсия», «Санкт-Галлен» и «Суонси». Здесь «Лудогорец», «Эспаньол» (18-я команда Ла Лиги) и «Ференцварош». Поэтому иного результата, кроме выхода в плей-офф, не поймет никто. Ни болельщики, ни Гинер.

ЦСКА – «Эспаньол» – 0:2

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