ЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором матче группового этапа Лиги Европы. Армейцы уступили со счетом 0:2, хотя на перерыв могли уйти с преимуществом.

Даже тренер испанской команды Давид Гальего подтвердил, что его команде повезло не пропустить в первом тайме.

«Мы были бы довольны нулевой ничьей, если бы ЦСКА провел весь матч на уровне первого тайма, потому что когда играешь против соперника, который тебя не выпускает из своей зоны, здорово, что ты унес ноги. Но именно поэтому на второй тайм мы вышли только выигрывать. Мы постарались выходить в позиционную атаку», – приводит слова тренера РИА «Новости».

У ЦСКА ни одного очка после двух матчей и 1:7 по забитым/пропущенным.

«Эспаньол» идет на 18-м месте в Ла Лиге.

«Наше наследие не измеряется в евро». «Эспаньол» поставил Пике на место

Качай приложение Eurosport для iOS и Android