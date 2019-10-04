Eurosport
Главный хайлайт матча «МЮ»: к миниатюрному Джеймсу приставили высоченного пацана
Инсинье 2.0.
Матч второго тура Лиги Европы АЗ – «Манчестер Юнайтед» запомнился двумя вещами: «МЮ» впервые в истории ни разу не пробил в створ в игре этого турнира (встреча завершилась со счетом 0:0), а Дэниела Джеймса вывел на поле высоченный пацан. Трудно ответить, что комичнее.
Рост вингера – 170 сантиметров. На его фоне пацан смотрится настоящим гигантом:
Несколько лет назад такая же неприятность случилась с Лоренцо Инсинье. Тогда весь твиттер потешался над миниатюрным итальянцем (1,63 см):
- «МЮ» идет на втором месте в группе, у команды четыре балла.
- Хуже всех в группе L пока выступает «Астана», не набравшая ни одного очка.
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