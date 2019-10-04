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Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
У российских клубов могут возникнуть проблемы с попаданием в еврокубки на будущий сезон.
Прошедший европейский мидуик печально отразился на положении России в таблице коэффициентов УЕФА. Португалия еще сильнее сократила отставание и может занять шестую строчку.
Из клубов РПЛ только «Зенит» на этой неделе ударно выступил в Европе – петербуржцы дома обыграли действующего чемпиона Португалии «Бенфику» со счетом 3:1. Остальные команды свои матчи проиграли: «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» в Лиге чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» тоже проиграли испанским клубам в Лиге Европы.
В то же время «Спортинг» обыграл ЛАСК, а «Брага» взяла балл в игре с братиславским «Слованом», оба матча прошли в ЛЕ.
События грустновато сказались на рейтинге России в таблице коэффициентов УЕФА: пока еще страна сохраняет за собой шестую строчку, но отрыв от Португалии стал меньше. Первая десятка рейтинга:
1. Испания — 88,426
2. Англия — 76,891
3. Германия — 60,641
4. Италия — 59,796
5. Франция — 51,582
6. Россия — 43,549
7. Португалия — 42,849
8. Бельгия — 35,100
9. Нидерланды — 31,750
10. Украина — 31,500.
- ЦСКА не набрал ни одного балла и занимает последнее место в группе H.
- Такая же ситуация у «Краснодара» в группе C.
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