Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошедший европейский мидуик печально отразился на положении России в таблице коэффициентов УЕФА. Португалия еще сильнее сократила отставание и может занять шестую строчку.

Из клубов РПЛ только «Зенит» на этой неделе ударно выступил в Европе – петербуржцы дома обыграли действующего чемпиона Португалии «Бенфику» со счетом 3:1. Остальные команды свои матчи проиграли: «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» в Лиге чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» тоже проиграли испанским клубам в Лиге Европы.

В то же время «Спортинг» обыграл ЛАСК, а «Брага» взяла балл в игре с братиславским «Слованом», оба матча прошли в ЛЕ.

События грустновато сказались на рейтинге России в таблице коэффициентов УЕФА: пока еще страна сохраняет за собой шестую строчку, но отрыв от Португалии стал меньше. Первая десятка рейтинга:

1. Испания — 88,426

2. Англия — 76,891

3. Германия — 60,641

4. Италия — 59,796

5. Франция — 51,582

6. Россия — 43,549

7. Португалия — 42,849

8. Бельгия — 35,100

9. Нидерланды — 31,750

10. Украина — 31,500.

ЦСКА не набрал ни одного балла и занимает последнее место в группе H.

Такая же ситуация у «Краснодара» в группе C.

«Это просто позорно». Реакция твиттера на ужасный влет русских клубов в Лиге Европы

Качай приложение Eurosport для iOS и Android