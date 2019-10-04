Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что российские клубы, выступающие в еврокубках, в первую очередь должны добиваться результата, а не думать о красивой игре. Из четырех команд РПЛ, принимавших участие в европейских матчах в прошедший мидуик, только «Зенит» набрал очки, обыграв португальскую «Бенфику».

«Что касается Лиги Европы, нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата. Когда их 18-я и 16-я команды обыгрывают наших лидеров, уже надо в какой-то степени бить тревогу. Эти результаты говорят об уровне испанского и российского чемпионатов. Нас обыгрывают команды, которые идут внизу турнирной таблицы европейских чемпионатов.



Я смотрел и один матч в Лиге Европы, и второй – соперники очень строго играли на результат, а не ради красивого футбола. Это самое главное. ЦСКА имел преимущество, особенно в первом тайме, контролировал мяч и владел игровым преимуществом, но проиграл 0:2. Должна быть четко выбранная стратегия, потому что в матчах международного уровня в первую очередь надо думать о результате – это не дистанция длинного турнира, а всего шесть матчей в группе, в которых надо показать результат», – цитирует Газзаева ТАСС.

ЦСКА и «Краснодар» пока не набрали ни балла в своих группах ЛЕ.

«Зенит» делит первую строчку группы G Лиги Чемпионов с «Лионом», «Локомотив» идет третьим в квартете с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

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