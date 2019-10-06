Бывший футболист и тренер сборной Нидерландов (запоминаем) Марко ван Бастен раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за их жалобы на искусственное поле.

Манкунианцы огорчились тем, что пришлось играть матч второго круга группового этапа Лиги Европы против «Алкмара» на выезде на нейтральном поле – газон оказался синтетическим.

«А чего же добился «Юнайтед»? Они выиграли у «Астаны» со счетом 1:0, идут десятыми в АПЛ и играют в футбол, о котором не хочется говорить. Игроки «Юнайтед» – профессионалы, которым отлично платят. И они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит. Хватит говорить об этих избалованных парнях.

Им платят очень много денег, от них ожидают того, что они будут вести себя как профессионалы. Они не должны ныть о том, что играют на искусственном поле. А если вы позволяете им ныть, то просто создаете шумиху», – цитирует 54-летнего Ван Бастена The Mirror.

«Юнайтед» и «Алкмар» сыграли со счетом 0:0.

На домашнем стадионе «АЗ» в данный момент ведутся строительные работы.

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