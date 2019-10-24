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Довольный Макгрегор с женой посетил матч ЦСКА с «Ференцварошем»
Ирландцу нравится не только Россия и виски, но еще и футбол.
Футбольный ЦСКА в Москве встретился в рамках Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Матч состоялся на «ВЭБ-Арене», а самым важным гостем встречи стал боец UFC Конор Макгрегор. В первом тайме камера выхватила довольного ирландца, который о чем-то общался в вип-ложе с одним из боссов армейцев. На игру Конор приехал с супругой.
- Конор посетил Москву и дал пресс-конференцию, в ходе которой назвал дату следующего боя.
- ЦСКА проиграл «Ференцварошу», потерпев третье поражение в трех матчах группового этапа Лиги Европы.
(Фото: официальный твиттер ЦСКА)
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