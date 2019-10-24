Футбольный ЦСКА в Москве встретился в рамках Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

Матч состоялся на «ВЭБ-Арене», а самым важным гостем встречи стал боец UFC Конор Макгрегор. В первом тайме камера выхватила довольного ирландца, который о чем-то общался в вип-ложе с одним из боссов армейцев. На игру Конор приехал с супругой.

Конор посетил Москву и дал пресс-конференцию, в ходе которой назвал дату следующего боя.

ЦСКА проиграл «Ференцварошу», потерпев третье поражение в трех матчах группового этапа Лиги Европы.

(Фото: официальный твиттер ЦСКА)

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