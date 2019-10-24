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Гол «Ференцвароша», после которого Акинфеев состроил привычную недовольную гримасу

Гол «Ференцвароша», после которого Акинфеев состроил привычную недовольную гримасу
Eurosport

1 час назад

ЦСКА в Лиге Европы: 3 матча = 3 поражения.

ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы на своем поле уступил «Ференцварошу» – 0:1.

Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 86-й минуте забил венгерский нападающий Роланд Варга.

  • ЦСКА потерпел третье поражение в Лиге Европы подряд. Ранее армейцы уступили «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).
  • Ответный матч с «Ференцварошем» ЦСКА проведет 7 ноября.

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