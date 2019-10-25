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Фанаты «Лацио» приехали в Глазго и прошли по улицам, отдавая фашистское приветствие

Фанаты «Лацио» приехали в Глазго и прошли по улицам, отдавая фашистское приветствие
Eurosport

32 мин. назад

Позорное поведение болельщиков.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы встретились «Селтик» и «Лацио».

Перед стартом игры в твиттере @PlaydirtyRavz появилось видео шествующих по улицам Глазго фанатов «Лацио» – многие из них в этот момент отдавали нацистское приветствие.

  • Счет в игре «Селтик» – «Лацио» открыл полузащитник итальянской команды Мануэль Ладзари, но игра завершилась победой кельтов.
  • Помимо «Селтика» и «Лацио», в группе E выступают «ЧФР Клуж» и «Ренн».

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