ЦСКА проиграл третий матч в группе ЛЕ. Так бездарно армейцы не начинали даже в сезоне 2007/08, когда набрали всего одно очко в шести матчах. Но то была ЛЧ и «Интер», «Фенербахче» с «ПСВ». Здесь же «Лудогорец», «Эспаньол» и «Фенерцварош» и разница 1:8 после трех матчей, два из которых – дома.

В далеком 2007-м москвичи выхватили ничью с турками во втором туре. Сейчас реальность такова, что единственные очки (или очко) будут взяты армейцами против команды значительно слабее, чем турецкий гранд. Или вообще не взяты, потому что последнее поражение убеждает в обратном.

Главная претензия к нынешнему ЦСКА – реализация. По воротам «Ференцвароша» москвичи нанесли 20 ударов, из которых только четыре – в створ. Ни один из них не закончился голом. В этом сезоне столичный клуб проиграл шесть матчей, в четырех из них он превосходил соперника по ударам, а в паре проигрышей и вовсе бил в два раза чаще. С владением все идентично – в пяти из шести случаев ЦСКА был впереди по этому компоненту.



В матче с «Ференцварошем» эта проблема достигла апогея: несколько стопроцентых моментов были уничтожены с хладнокровием Джокера – игрокам никто не мешал забивать. На протяжении 45 минут ЦСКА просто унижал венгерский клуб, который позволял делать хозяевам абсолютно все. Но не реализует свои моменты Обляков, Влашич бьет вдоль штанги или в кипера, Чалов стреляет мимо из штрафной. Нули на табло после первой половины и знаменитый второй тайм от армейцев: пассивность, отсутствие игры и моментов. А потом единственный провал – и 0:1.





Такой отвратительной статистикой мог похвастаться лишь «

К слову, соседи ЦСКА сейчас находятся в более плачевном положении, чем сами армейцы. Шесть матчей без побед в РПЛ, 10-е место в таблице. А одной из ключевых проблем красно-белых является та же реализация. Такой отвратительной статистикой мог похвастаться лишь « Ливерпуль » на старте сезона-17/18. Или « Спартак » образца текущей кампании.К слову, соседи ЦСКА сейчас находятся в более плачевном положении, чем сами армейцы. Шесть матчей без побед в РПЛ, 10-е место в таблице. А одной из ключевых проблем красно-белых является та же реализация.

Кононов почти всегда твердил: «У нас было много ударов, мы здорово атаковали». К чему это привело? К поражениям клуба и увольнению тренера. ЦСКА – не «Спартак», Гончаренко продолжают доверять. Но в момент кризиса лишние поражения от скромных клубов из Венгрии только усугубляют положение – и для команды, и для тренера.



На 99% для ЦСКА в ЛЕ все кончено. Последний шанс все исправить армейцы потеряли сегодня, и теперь все зависит не только от них. К сожалению, команда Гончаренко не имела возможности завершить еврокубковый сезон также, как «Спартак». Хотя стоило бы.

ЦСКА – «Ференцварош» – 0:1



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