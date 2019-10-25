«Краснодар» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы на выезде выиграл у «Трабзонспора» – 2:0.

Первый мяч на 49-й минуте забил страйкер «быков» Маркус Берг. Швед добил мяч в сетку после сэйва рукой в исполнении защитника турецкой команды Жоау Перейры – португалец получил за этот эпизод желтую карточку.

Уже в компенсированное время «Краснодар» оформил второй гол: Тонни Вилена отличился после паса Ари.

Ранее «Краснодар» потерпел два поражения, уступив «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

Ответный матч с «Трабзонспором» российская команда проведет 7 ноября.

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