«Арсенал» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы выиграл у «Витории Гимарайнш» – 3:2.

«Канониры» уступали в счете до 81-й минуты, когда за дело взялся вышедший на замену Николя Пепе. Сперва ивуариец поразил ворота «Витории» ударом со штрафного.

А уже в компенсированное время... Нет, здесь не будет новой подводки – Пепе снова поразил ворота «Витории» ударом со штрафного!

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» летом нынешнего года за 80 млн евро.

Николя пока не забивал за «Арсенал» с игры – только с пенальти и штрафных.

Помимо Пепе, за «канониров» в прошедшем матче забил Габриэл Мартинелли. В составе «Витории» отличились Маркус Эдвардс и Бруно Дуарте.

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