Четыре российских клуба на этой неделе одержали одну победу в еврокубках при трех неудачах. Особенно ошеломительным вышло домашнее поражение ЦСКА от венгерского «Ференцвароша». В итоге Россия уже пропустила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию:

– В целом российские клубы очень слабо выглядят в Европе. Те же португальцы не вылетают на предгрупповой стадии, как это позорно сделали тульский «Арсенал» и «Спартак», а удачно выступают и уже перегнали россиян в таблице коэффициентов.

Нужно менять подход в российском футболе. У нас во главе стоит не спортивный результат, а как раздербанить бюджет. Отсюда и результаты. У нас те, кого выгоняют из одних клубов, переходят в другие и вот так по кругу ходят. Причем начиная с ФНЛ.

Об иностранных тренерах и игроках

– У нас очень слабая тренерская школа. У нас приходят тренеры, которые ничему не учат. Они просто хотят прийти на хлебное место, поучаствовать в трансферной политике, а там – трава не расти. Спортивные директоры или тренеры мелких клубов имеют откаты с каждого футболиста (причем суммы копеечные), но получается, что они набирают неходячих. А потом все кричат, что против легионеров, за наших ребят… Какие нахрен наши ребята?

Что важно. В тот момент, когда в Англию пошли иностранные тренеры, то уровень чемпионата очень вырос. Если будут приходить иностранные тренеры или футболисты, то во многих странах начнут покупать телеправа на игры РПЛ. Например, когда Манчини был в «Зените», Италия закупала матчи питерцев. В таком случае появятся деньги у телеканалов, которые будут больше платить русским клубам, которые в свою очередь будут приобретать лучших футболистов.

О проблемах ЦСКА

– Мы говорим, что ЦСКА играет в атакующем стиле. Но я не вижу, чтобы он кому-то много забивал. Ну кроме «Урала». Получается, что опорные полузащитники Ахметов и Обляков вроде как с претензией на атаку, но между атакой и обороной ничего нет – никто никого не страхует. Вспомните «Манчестер Сити» в лучшие годы: Яя Туре, Фернандиньо – ведь это глыбы. А здесь Ахметов побежал, Обляков побежал, Фернандес и Кучаев тоже в атаке.

Никола Влашич в конце матча ЦСКА – «Эспаньол»Getty Images

Тот же Марио играет, как когда-то в «Барселоне» Дани Алвес. В такой ситуации опорники должны страховать эту свободную зону, но они тоже в атаке. Получается Дивеев, Магнуссон и Карпов должны и в защите играть, и страховать. Получаются разрывы, пустые пространства. А потом мы говорим о вине конкретного защитника.

О Гончаренко

– Не скажу, что в таких результатах армейцев виноват Гончаренко. Я к нему хорошо отношусь и считаю его грамотным тренером. У ЦСКА очень много травмированных. Тому же Гогуа приходилось выходить на поле в первый же день после восстановления от трехнедельной травмы – никого больше просто не было.

Проблема травм – она же не только в ЦСКА. То же самое и у «Спартака». «Зенит» выручает большая скамейка. У ЦСКА же меньше денег, поэтому вылет любого игрока из первой команды – это сразу сложности.

Гончаренко, ЦСКАGetty Images

Хотя, конечно, проиграть три матча в еврокубках, тем более «Ференцварошу» – это не совсем правильно.

Про уровень РПЛ

– Испанцы приезжают вторыми составами и обыгрывают тот же «Краснодар», который потратил 30 млн евро на футболистов.

– При этом и «Краснодар», и ЦСКА идут в лидерах чемпионата. Это значит, что уровень РПЛ упал?

– Абсолютно правильно. Сейчас у нас от зоны вылета до шестого места и зоны еврокубков – разница 2-3 очка. Все говорят, какой у нас бескомпромиссный чемпионат. Но нет, это говорит о том, что уровень слабый. А почему? Потому что все одинаковые и футболистов берут одинаковых.

О лимите, дубле и детекторе лжи

– У нас сейчас будут вводить лимит 8 человек в заявке. Но это нужно делать не только в РПЛ, но и в ФНЛ. Чтобы лига пониже полностью повторяла в этом главный чемпионат.

К тому же смотрите: у нас сделали вместо чемпионата дублей соревнование для U-19 и U-17. А что делать 20-летнему парню? Он еще не совсем готов для основного состава, но U-19 уже перерос. Что делать такими ребятам? Ты должен или быть суперталантливым, или сидеть на скамейке. Я уж не говорю о таких же иностранцах. Да, можно таких игроков не брать. Но для некоторых клубов вырастить иностранца и продать – это заработок. Нужно учить клубы зарабатывать.

Александр Дюков, президент РФСGetty Images

Что бы я еще сделал? Поднял бы зарплаты тренерам, которые работают с молодежью. А еще я бы ввел в РФС два раза в год детектор лжи для всех спортивных директоров и тренеров по трансферной политике: сколько украл, сколько взял откатов.

Как работают селекционные службы, как они приводят футболистов – мы не знаем, они это все делают втихаря. А нужно так: спортдиректор привел игрок в клуб, потратил деньги. И если этот футболист не соответствует уровню, то спортдиректор должен покинуть работу.

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