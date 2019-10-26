Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, потребовала наказать фанатов «Селтика» за баннер на матче Лиги Европы против «Лацио» (2:1).

Перед игрой, которая состоялась в Глазго, фанаты «Лацио» прошли по улицам крупнейшего города Шотландии, отдавая фашистское приветствие. Ультрас «Селтика» ответили гостям баннером, на котором был изображен повешенный Муссолини и надпись: «Идите за своим лидером».

«Тот, кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, совершил акт насилия. Это нельзя оставлять без наказания. Я хотела бы ввести новый термин – Ducephobia. Он означает преступление, которое еще не было совершено, но за которое уже следует наказать», – цитирует Муссолини The Scotsman.

Бенито Муссолини – один из основателей идеологии итальянского фашизма. В 1945 году Муссолини был расстрелян; тело диктатора повесили вверх ногами на миланской площади.

Внучка Муссолини – крайне правый политик, основательница неофашистской партии «Социальное действие».

Фанаты «Лацио» приехали в Глазго и прошли по улицам, отдавая фашистское приветствие

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