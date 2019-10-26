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Внучка Муссолини потребовала наказать фанатов «Селтика» за баннер с ее повешенным дедом

Внучка Муссолини потребовала наказать фанатов «Селтика» за баннер с ее повешенным дедом
Eurosport

34 мин. назад

Болельщики «кельтов» всего лишь правдиво изобразили историческое событие.

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, потребовала наказать фанатов «Селтика» за баннер на матче Лиги Европы против «Лацио» (2:1).

Перед игрой, которая состоялась в Глазго, фанаты «Лацио» прошли по улицам крупнейшего города Шотландии, отдавая фашистское приветствие. Ультрас «Селтика» ответили гостям баннером, на котором был изображен повешенный Муссолини и надпись: «Идите за своим лидером».

«Тот, кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, совершил акт насилия. Это нельзя оставлять без наказания. Я хотела бы ввести новый термин – Ducephobia. Он означает преступление, которое еще не было совершено, но за которое уже следует наказать», – цитирует Муссолини The Scotsman.

  • Бенито Муссолини – один из основателей идеологии итальянского фашизма. В 1945 году Муссолини был расстрелян; тело диктатора повесили вверх ногами на миланской площади.
  • Внучка Муссолини – крайне правый политик, основательница неофашистской партии «Социальное действие».

Фанаты «Лацио» приехали в Глазго и прошли по улицам, отдавая фашистское приветствие

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