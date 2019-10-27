Боец UFC Конор Макгрегор заключил пари с сотрудником пресс-службы ЦСКА на то, что армейский клуб выиграет в Лиге Европы у «Ференцвароша» со счетом 2:0.

31-летний ирландец посетил матч на «ВЭБ Арене» в ходе визита в Москву и сразу проявил себя азартным человеком. «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!» – сказал Макгрегор в перерыве, когда на табло горели нули.

«Ференцварош» забил единственный мяч на 86-й минуте.

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.

«Главное – не результат, а как раздербанить бюджет». Селюк – о неудачах в еврокубках, ЦСКА и лимите

Качай приложение Eurosport для iOS или Android