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Конор поставил на победу ЦСКА и проспорил сотруднику клуба бутылку виски
Интуиция подвела.
Боец UFC Конор Макгрегор заключил пари с сотрудником пресс-службы ЦСКА на то, что армейский клуб выиграет в Лиге Европы у «Ференцвароша» со счетом 2:0.
31-летний ирландец посетил матч на «ВЭБ Арене» в ходе визита в Москву и сразу проявил себя азартным человеком. «В раздевалке я бы сказал парням, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно придет. Я думаю, они победят 2:0. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!» – сказал Макгрегор в перерыве, когда на табло горели нули.
- «Ференцварош» забил единственный мяч на 86-й минуте.
- ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.
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