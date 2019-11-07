«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» в матче Лиги Европы – 1:1. Унаи Эмери после игры прокомментировал слухи о возможном назначении Моуринью на пост главного тренера «канониров».

Эмери подвергся критике за неважные результаты и потерю контроля над раздевалкой команды. Лондонцы уже на шесть очков отстают от четвертого места в АПЛ, а капитан Гранит Джака рассорился с фанатами и лишился повязки. На фоне этой ситуации в прессе появляются слухи о скором увольнении Унаи, одним из возможных преемников которого называют как раз Моуринью.

После игры с «Виторией» журналист напрямую спросил об этом коуча и получил резкий ответ: «Я здесь тренер».

Специалист предпочел уйти от неприятной темы и шаблонно прокомментировал результат. «В этом соревновании наша цель – финишировать первыми в группе. В двух оставшихся матчах мы сделаем все, чтобы гарантировать это. Теперь мы будем готовиться к играм другого турнира... Результат немного разочаровывает. Мы первые в группе и хотим закрепиться на этой позиции», – цитирует Эмери Goal.

«Арсенал» возглавляет таблицу в группе F, у команды 10 баллов.

На втором месте идет «Айнтрахт» с шестью очками, но у немецкой команды на один сыгранный матч меньше.

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