«Краснодар» в матче четвертого тура Лиги Европы выиграл у «Трабзонспора» – 3:1.

На 27-й минуте «быки» прорвались в чужую штрафную, и мяч после удара Мануэла Фернандеша залетел в сетку. Гол записали на защитника турок Серкана Асана.

Второй гол получился на редкость красивым: Фернандеш забил пяткой после комбинации с участием Шапи и Ари. При этом сам Ари в ходе атаки тоже успел сыграть пяткой.

Следующий гол случился только на 93-й минуте – отличился вышедший на замену Иван Игнатьев.

В ответной атаке нигерийский нападающий «Трабзонспора» Энтони Нвакаеме оформил гол престижа.

После четырех туров на счету «Краснодара» шесть очков (две победы над «Трабзонспором» и поражения от «Базеля» и «Эспаньола»).

В пятом туре «быки» проведут домашний матч с «Базелем».

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