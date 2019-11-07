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«Наш Дик не любит молоденьких мальчиков». Гениальный баннер на матче «Фейенорд» – «Янг Бойз»
Какая потрясающая игра слов.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы встретились «Фейенорд» и «Янг Бойз».
Фанаты хозяев поприветствовали гостей из Швейцарии оригинальным баннером. «Наш Дик [имя главного тренера «Фейе» Адвоката] не любит молоденьких мальчиков [Young Boys]», – говорилось на растяжке.
В чем соль упоминания Дика, можно узнать у учительницы английского языка.
- В первой игре, которая прошла в Швейцарии, победу одержали «Янг Бойз» – 2:0.
- Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил «Фейенорд» 30 октября.
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