Фанаты «Ференцвароша» напали на фанатов ЦСКА, на венгерских болельщиках была нацистская символика

Перед игрой четвертого тура Лиги Европы «Ференцварош» – ЦСКА произошел конфликт между болельщиками.

По информации «Спорт-Экспресса», фанаты хозяев атаковали болельщиков ЦСКА при входе на гостевой сектор. «Местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию – до какой-то степени это удалось», – говорится в источнике.

«Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности», – прокомментировал положение генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В первой игре, которая прошла в Москве, ЦСКА уступил «Ференцварошу» со счетом 0:1.

Армейцы все еще остаются без очков в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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