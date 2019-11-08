ЦСКА был близок к четвертому поражению в четырех матчах группового этапа Лиги Европы-2019/20, но команду спас Игорь Акинфеев.

На 62-й минуте из-за серии рикошетов в штрафной Акинфеев оказался на газоне перед игроком «Ференцвароша» с мячом, но сумел сотворить немыслимый сэйв ногой.

В схожем стиле Акинфеев совершил решающий сэйв в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия.

Матч завершился со счетом 0:0. В добавленное время у армейцев был удален Кирилл Набабкин.

ЦСКА набрал первое очко, но остался на последнем месте и почти потерял надежды на плей-офф.

Акинфеев ушел из сборной, но замены ему нет. Черчесов должен взять его на Евро, как Игнашевича на ЧМ

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