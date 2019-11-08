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Защитник «Слована» получил от Хименеса по голове и потерял сознание

Защитник «Слована» получил от Хименеса по голове и потерял сознание
Eurosport

33 мин. назад

Врачи диагностировали сотрясение мозга.

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес неумышленно травмировал защитника «Слована» Кенана Байрича во время матча группового этапа Лиги Европы.

Хименес пробил через себя и задел голову соперника. Тот упал и потерял сознание, помощь оказывали 10 минут. После защитника унесли с поля на носилках и госпитализировали.

«Он в сознании, но получил сотрясение мозга. Сегодня он не вернется с командой в Словакию, а останется в больнице под наблюдением врачей», – цитирует BBC главного тренера «Слована» Яна Козака. Хименес пожелал Байричу скорейшего выздоровления.

  • «Вулверхэмптон» победил со счетом 1:0, мяч в компенсированное время забил Хименес.
  • После четырех туров из шести англичане идут на втором месте, уступая одно очко «Браге», «Слован» расположился на третьей строчке и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф.

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