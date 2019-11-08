Защитник «Слована» получил от Хименеса по голове и потерял сознание
Врачи диагностировали сотрясение мозга.
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес неумышленно травмировал защитника «Слована» Кенана Байрича во время матча группового этапа Лиги Европы.
Хименес пробил через себя и задел голову соперника. Тот упал и потерял сознание, помощь оказывали 10 минут. После защитника унесли с поля на носилках и госпитализировали.
«Он в сознании, но получил сотрясение мозга. Сегодня он не вернется с командой в Словакию, а останется в больнице под наблюдением врачей», – цитирует BBC главного тренера «Слована» Яна Козака. Хименес пожелал Байричу скорейшего выздоровления.
- «Вулверхэмптон» победил со счетом 1:0, мяч в компенсированное время забил Хименес.
- После четырех туров из шести англичане идут на втором месте, уступая одно очко «Браге», «Слован» расположился на третьей строчке и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф.
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