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19-летний воспитанник «МЮ» полетел с командой в Астану спустя год после начала химиотерапии

19-летний воспитанник «МЮ» полетел с командой в Астану спустя год после начала химиотерапии
Eurosport

55 мин. назад

Нереально крутая история.

19-летний воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Макс Тейлор попал в заявку команды на матч против «Астаны» в Лиге Европы. Лишь год назад юниор начал лечиться от рака яичек при помощи химиотерапии.

Для Тейлора это первый вызов в основную команду. Макс играет на позиции защитника.

«Манчестер» гарантировал выход в плей-офф, поэтому Сульшер взял на выезд сплошную молодежь: 14 из 18 игроков – тинейджеры. Как сообщает BBC, скандинавский тренер даже взял с собой коуча молодежки «дьяволов» Никки Батта.

  • Матч пройдет 28 ноября.

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