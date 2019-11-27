Футболист «Базеля» Эдон Жегрова не поехал со швейцарским клубом на матч Лиги Европы простив «Краснодара». Россия запретила игроку въезд в страну – все дело в его происхождении.

Жегрова родом из Республики Косова – государства, чью независимость Россия не признает. Косово отделилось от Сербии в 2008 году, а в 2010 ее самостоятельный статус признал Международный суд ООН. По состоянию на 2017 год, 114 стран-членов ООН признавали независимость Республики.

УЕФА с 2019 года приняло решение разводить команды из России и Косово.

Отсутствие 20-летнего нападающего не станет для команды критичным – клуб обеспечил себе участие в весенней части турнира.

В мае 2019 года Генрих Мхитарян не поехал на финал Лиги чемпионов в Баку из-за армяно-азербайджанского конфликта.

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