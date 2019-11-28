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Шок в Казахстане: «Астана» пропустила первой, но обыграла «МЮ». Вот голы
Атака у «Манчестера» была слишком молодая, а вратарь – слишком возрастной.
«Астана» добыла дома волевую победу над «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1.
Счет открыли манкунианцы – Джесси Лингард уже на десятой минуте очень красиво пробил почти с угла штрафной.
Счет в пользу «Манчестера» сохранялся весь первый тайм. На 55-й минуте «Астана» отыгралась – Дмитрий Шомко пробил Ли Гранта с острого угла.
Через шесть минут 36-летний голкипер снова вытаскивал – после прострела казахстанской команды мяч срикошетил от Дишона Бернарда и влетел в ворота.
- Сульшер не повез в Казахстан основной состав, так как «Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф.
- «МЮ» набрал десять очков в пяти матчах.
19-летний воспитанник «МЮ» полетел с командой в Астану спустя год после начала химиотерапии
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