ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в групповом этапе Лиги Европы и потерял шансы на выход из группы. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 66-й минуте Игоря Акинфеева пробил нападающий Клаудиу Кешерю. Через десять минут армейцы отыгрались – Федор Чалов переправил мяч в сетку с передачи вышедшего на замену Алана Дзагоева.

Это второе очко ЦСКА в пяти играх. Ничьей не хватило для выхода из группы – для сохранения теоретических шансов москвичам была необходима только победа.

ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу» в первом матче, затем уступил «Эспаньолу» и «Ференцварошу» и наконец добыл нулевую ничью во втором матче с венграми.

Армейцы закончат лигоевропейскую кампанию сезона-2019/20 выездной игрой с «Эспаньолом» 12 декабря.

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