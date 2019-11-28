Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини пострадал из-за брошенного с трибун предмета во время гостевого матча группового этапа Лиги Европы против «Башакшехира».

23-летний итальянец готовился подавать угловой, когда в его голову попал предмет, напоминающий монету. У футболиста потекла кровь, и матч был приостановлен на время оказания помощи. Врачи наложили Пеллегрини повязку, и он продолжил игру.

«Рома» выиграла у турецкого клуба со счетом 3:0.

Жордан Верету открыл счет с пенальти, затем забили Джастин Клюйверт и Эдин Джеко.

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