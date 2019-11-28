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Брошенный с трибун предмет до крови разбил голову полузащитнику «Ромы»

Брошенный с трибун предмет до крови разбил голову полузащитнику «Ромы»
Eurosport

1 час назад

Выезды в Турцию всегда опасны.

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини пострадал из-за брошенного с трибун предмета во время гостевого матча группового этапа Лиги Европы против «Башакшехира».

23-летний итальянец готовился подавать угловой, когда в его голову попал предмет, напоминающий монету. У футболиста потекла кровь, и матч был приостановлен на время оказания помощи. Врачи наложили Пеллегрини повязку, и он продолжил игру.

  • «Рома» выиграла у турецкого клуба со счетом 3:0.
  • Жордан Верету открыл счет с пенальти, затем забили Джастин Клюйверт и Эдин Джеко.

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