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Шикарный перф и победный гол на 96-й минуте. Розенберг провел последний домашний матч
Про Златана в Мальмё забыли.
Шведский нападающий «Мальмё» Маркус Розенберг красиво провел последний домашний матч – его команда играла против киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы.
37-летний футболист исполнил мечту юного фаната, болеющего раком, и вывел мальчика на поле. Фанаты подготовили красочный перфоманс с элементами хореографии. Сам матч сложился как нельзя лучше – при счете 3:3 Розенберг забил победный мяч на 96-й минуте.
- Последний матч сезона «Мальмё» проведет на выезде в Копенгагене.
- В чемпионате Швеции команда выиграла серебряные медали.
- Розенберг – уроженец Мальмё. У него за плечами выступления за «Аякс», «Вердер», «Расинг» и «Вест Бромвич», в составе сборной Швеции он выступил на ЧМ-2006, Евро-2008 и Евро-2012.
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