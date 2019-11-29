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Фанам «Айнтрахта» было нельзя на матч с «Арсеналом», но они приехали и проводили команду на стадион
Немецкий клуб выиграл, а Эмери уволили.
Фанаты «Айнтрахта» приехали в Лондон на матч лиги Европы с «Арсеналом», хотя знали, что из-за санкций их не пустят на стадион.
С командой из Франкфурта прибыли пять тысяч активных болельщиков. Они устроили футболистам громкую красочную встречу возле арены. «Выездная победа!» – скандировали фанаты и зажигали пиротехнику.
Мощная поддержка перед игрой наверняка помогла «Айнтрахту» добиться волевой победы – немецкий клуб выиграл со счетом 2:1.
- Группу F возглавляет «Арсенал» с 10 очками, у «Айнтрахта» – 9 баллов.
- На следующий день после игры главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери уволили.
- Фанов «Франкфурта» не пустили на стадион из-за беспорядков на выездном матче с «Виторией».
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