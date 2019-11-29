Фанаты «Айнтрахта» приехали в Лондон на матч лиги Европы с «Арсеналом», хотя знали, что из-за санкций их не пустят на стадион.

С командой из Франкфурта прибыли пять тысяч активных болельщиков. Они устроили футболистам громкую красочную встречу возле арены. «Выездная победа!» – скандировали фанаты и зажигали пиротехнику.

Мощная поддержка перед игрой наверняка помогла «Айнтрахту» добиться волевой победы – немецкий клуб выиграл со счетом 2:1.

Группу F возглавляет «Арсенал» с 10 очками, у «Айнтрахта» – 9 баллов.

На следующий день после игры главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери уволили.

Фанов «Франкфурта» не пустили на стадион из-за беспорядков на выездном матче с «Виторией».

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