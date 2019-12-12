Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн – настоящее открытие нынешнего сезона: 19-летний страйкер забил 16 мячей в 14 матчах австрийской Бундеслиги и восемь голов в шести играх группового этапа Лиги чемпионов. Неудивительно, что скорострельный игрок мгновенно привлек внимание почти всех топовых клубов Европы: на матче между «Зальцбургом» и «Ливерпулем» в 6-м туре Лиги чемпионов присутствовали скауты 40 (!) команд из различных чемпионатов.

Одним из клубов, просматривавших Холанна, был «Манчестер Юнайтед» – но у Эрлинга есть сразу две причины не переходить в лагерь «красных дьяволов». Первая – в 2001 году капитан «МЮ» Рой Кин фактически оборвал карьеру отца Эрлинга – Альфа-Инге Холлана.

Альф-Инге Холанн («Лидс Юнайтед»)Other Agency

Соперничество Кина и Альфа-Инге началось в сентябре 1997 года: Холлан, выступавший за «Лидс», здорово противостоял Рою во время очного матча «павлинов» и «красных дьяволов» – норвежец дергал ирландца за майку, опережал его в борьбе за мяч и вступал с ним в вербальные схватки. Все закончилось тем, что Кин подкатился под Холлана и уже в следующий момент скрутился от жуткой боли.

В том эпизоде кэп «МЮ» порвал крестообразную связку, но Холлану было все равно: он посчитал, что корчащийся от боли Кин просто симулирует, и наорал на него. В итоге Рой восстанавливался от травмы долгие 11 месяцев – а в 2001 году он и Альф-Инге встретились вновь, когда норвежец уже играл за «Манчестер Сити».

Последние минуты скучного манчестерского дерби, на табло – счет 1:1, и тут Кин делает это. Прыгает шипами в колено Холлану и ломает его карьеру – после этого эпизода отец Эрлинга смог выйти на поле всего трижды. Из-за буйного нрава ирландца ему пришлось уйти из футбола всего в 31 год.

Позже Кин выпустил автобиографию, в которой рассказал следующее: «Слишком долго я ждал этого момента. Я ****** [всадил] ему как следует. Мяч был поблизости – мне так казалось. Получай, ублюдок! Попробуй еще раз подойти ко мне с ухмылкой и сказать, что я симулирую».

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Вторая причина, почему Эрлинг наверняка не захочет переезжать на «Олд Траффорд», – его связь с «Лидсом», за который выступал отец. «Павлины» – одни из злейших врагов «МЮ»: их соперничество уходит корнями в XV век и Войну Алой и Белой розы, противостояние Ланкашира и Йоркшира. «Лидс» – это Йоркшир и Белая роза, «Ман Юнайтед» – Ланкашир и Красная.

Думаете, мы додумываем за Эрлинга его желания? Но вот слова из его интервью, датированного 2017 годом: «Я хочу быть лучшим. Моя мечта – выиграть Премьер-лигу вместе с «Лидсом», стать лучшим игроком, чем папа, и сыграть больше матчей за сборную, чем он».

Прямо сейчас команда Марсело Бьельсы возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Если «павлины» по итогам сезона пробьются в АПЛ, им стоит сделать бид по Холлану – вдруг юношеские мечты возьмут верх над рациональным восприятием реальности. Тем более, клаусула Эрлинга в «Зальцбурге» составляет всего 21 миллион фунтов – сущие копейки для любой британской команды.

Холлан родился в Лидсе 21 июля 2000 года. В чемпионате Норвегии Эрлинг дебютировал в составе «Мольде», который на тот момент выступал под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

Джордж Мартин при описании «Войны пяти королей» в цикле «Песнь льда и пламени» («Игра престолов») черпал вдохновение в Войне Алой и Белой розы.

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