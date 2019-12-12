«Хетафе» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Леандро Кабрера, Жорже Молина и Роберт Кенеди.

«Краснодару» для выхода в плей-офф требовалась исключительно победа, однако российская команда не справилась с задачей и поддержала флешмоб «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Все российские команды в сезоне-2019/20 остались без еврокубковой весны.

«Краснодар» начал групповой этап ЛЕ с двух поражений от «Базеля» (0:5) и «Хетафе» (1:2). Затем «быки» выиграли трижды подряд, дважды обыграв «Трабзонспор» (2:0 и 3:1) и однажды – «Базель» (1:0).

Таким образом, «Краснодар» закончил групповой этап с девятью очками. «Базель» набрал 13 баллов, «Хетафе» – 12, «Трабзонспор» – 1.

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