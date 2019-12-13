Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «быков» Ари. По мнению Владимира, бразилец намеренно получил красную карточку в матче с «Базелем» (1:0), чтобы не лететь в Испанию на игру с «Хетафе» (0:3).

«Это самострел. Команда выигрывала 1:0, побежала подавать угловой, а он бьет соперника в лицо. Он это сделал специально. Он просто не хотел лететь с командой на матч с «Хетафе». Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и все.

Я не знаю, был ли Ари как-то наказан. Это не в первый раз, поэтому он позволяет себе так делать. Пока такие футболисты будут находиться в командах, такие команды не будут ничего выигрывать. Это вносит разлад в коллектив, когда руководство никак не реагирует», – заявил Быстров. Слова экс-футболиста приводит Sport24.

«Краснодар», равно как «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, не пробился в еврокубковую весну.

На групповом этапе Лиги Европы-2019/20 «быки» набрали девять очков (три победы и три поражения).

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