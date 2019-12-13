Неделя для российского футбола выдалась тяжелая. ТВ и спортивные медиа в ближайшее время заполнятся высказываниями бывших футболистов и экспертов. Те, кому не позвонят или не позовут в эфир, напишут что-то в соцсетях. И вы уже знаете содержание этих посланий.

Но главные и самые правильные слова были обронены в эфире федерального канала. Вот краткое содержание: еврокубки сегодня – это не те турниры, где команды РПЛ обязаны претендовать на что-то априори. С чего вообще большая часть людей в медийном пространстве считает, что российские команды непременно должны быть конкурентоспособны в Европе? Потому что мы – русские и с нами бог? Нет, кажется, в большом спорте это работает немного не так. Российские команды – слабые, а лидеры биты европейскими середняками.

К провалу русских клубов в еврокампании-2019 невозможно приплести какие-то заговоры: ни судейские, ни допинговые. Это даже нельзя оправдать какой-то случайностью, совпадением. Вы сами все видели: «Краснодар» отвозили так, как сами «быки» возят условный «Сочи» в России.

Почему, когда «Зенит» разносит «Рубин», мы воспринимаем это как должное, а когда пятая команда Испании (выше только «Барса», «Реал Мадрид», «Севилья», «Реал Сосьедад») не отдает мяч «Краснодару» весь матч, мы удивляемся: «Куда катится наш футбол?»

Тонни Вилена, «Краснодар»Getty Images

«Краснодар» для «Хетафе», «Локо» для «Атлетико» – это такие же «рубины» для «Зенита», команды другого класса.

Получается, что в головах у некоторых существует образ отечественного спортсмена, который должен вопреки логике и здравому смыслу превозмогать и побеждать всех только потому, что когда-то, при Советском союзе, наши спортивные достижения были на мировом уровне?

Что в РПЛ сделали за последние годы, чтобы футбол развивался в правильном направлении:

Ввели лимит на легионеров, чем задрали цены на футболистов с правильными паспортами и убили здоровую конкуренцию;

Перешли на режим «осень-весна» в стране-родине генерала Мороза, чем никак не помогли отечественным клубам выступать лучше в еврокубках;

Косвенно: не подняли нашу экономику до уровня стран первого мира. Клубы из России не могут продавать билеты по европейским ценам, но трансферы и зарплаты платят такие же или даже больше.

И еще существуют 1001 причина, о чем говорить – уже моветон. Но, тем не менее, мы каждый год ждем от русских клубов успехов на международной арене, как болельщики «Спартака» регулярной борьбы за чемпионство. Для этого нет основания.

«Краснодар» в матче с «Хетафе» выставил, пожалуй, самый атакующий из доступных ему составов. Игнатьев и Берг – два форварда в системе 4-4-2, по краям должны были летать Шапи с Вандерсоном. Центр поля доверили Вилене и Газинскому – игрокам креативным, умеющим придержать мяч, а затем отдать точный лонгболл в ноги ускорившемуся партнеру.

Это действительно хороший подбор игроков для РПЛ, где команда идет на втором месте. Там это работает. Но в четверг у этой команды забрали мяч, которым она владеет в большинстве матчей внутреннего чемпионата, и вся игра сломалась.

Не хочется предъявлять краснодарцам какие-то претензии. «Быки» в последние годы были едва ли не самым стабильным поставщиком евроочков в копилку страны. Кажется, мы привыкли, что «Краснодар» может дать бой в Лиге Европы почти любому сопернику, пободаться, и для росфутбола – это очень неплохо.

Нападающий «Хетафе» Хорхе МолинаGetty Images

Но это может сработать раз, два, но не каждый год системно. Просто на сегодняшний день то, что мы видели – это уровень российских клубов. Итоги таковы: третьего представителя в Лиге чемпионов потеряли, больше евробаллов набрали клубы из Румынии и Хорватии, а снова перегнать Португалию будет очень непросто.

Спасибо «Краснодару» за то, что делает для российского футбола, но для конкуренции в Европе этого пока мало. От одного только большого желания нельзя побеждать, как и благодаря только громкому имени. Понятия «желание», «мотивация», «настрой» очень мифологизированы в футболе. Реально же абсолютно непонятно, чье место Россия должна занимать в плей-офф еврокубков каждый год, если наш чемпионат накачан государственными деньгами, модерируется лимитом и очень медленно развивается?

Минимум два раза в год Пепе Бордаласу, главному тренеру «Хетафе», необходимо придумать план, как играть против «Барселоны». Столько же – против мадридского «Реала», «Атлетико» и так далее. Менеджерам команды 365 дней в году приходится искать средства для содержания команды в рыночных условиях, заполнять стадион, реально работать с болельщиками. Гораздо большую сумму испанцы получат с телеправ. Даже, если тут где-то фактическая ошибка, все равно – это чек-лист большинства европейских представителей еврокубков.

А «Краснодар» и остальные российские клубы просто живут в другом мире. Поэтому в этом матче у «быков» – один удар по воротам соперника, а весной команда традиционно «сконцентрируется на чемпионате», борясь за звание первого парня на деревне.

Российские клубы просто не готовы к такой игре. Но будут ли когда-то готовы?

«Хетафе» – «Краснодар» – 3:0

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