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«Краснодар» проиграл не из-за настроя или мотивации. Российские клубы банально слабее

«Краснодар» проиграл не из-за настроя или мотивации. Российские клубы банально слабее
Игорь Агафонов

32 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Уровень РПЛ – это ноль команд в еврокубках весной.

Неделя для российского футбола выдалась тяжелая. ТВ и спортивные медиа в ближайшее время заполнятся высказываниями бывших футболистов и экспертов. Те, кому не позвонят или не позовут в эфир, напишут что-то в соцсетях. И вы уже знаете содержание этих посланий.

Но главные и самые правильные слова были обронены в эфире федерального канала. Вот краткое содержание: еврокубки сегодня – это не те турниры, где команды РПЛ обязаны претендовать на что-то априори. С чего вообще большая часть людей в медийном пространстве считает, что российские команды непременно должны быть конкурентоспособны в Европе? Потому что мы – русские и с нами бог? Нет, кажется, в большом спорте это работает немного не так. Российские команды – слабые, а лидеры биты европейскими середняками.

К провалу русских клубов в еврокампании-2019 невозможно приплести какие-то заговоры: ни судейские, ни допинговые. Это даже нельзя оправдать какой-то случайностью, совпадением. Вы сами все видели: «Краснодар» отвозили так, как сами «быки» возят условный «Сочи» в России.

Почему, когда «Зенит» разносит «Рубин», мы воспринимаем это как должное, а когда пятая команда Испании (выше только «Барса», «Реал Мадрид», «Севилья», «Реал Сосьедад») не отдает мяч «Краснодару» весь матч, мы удивляемся: «Куда катится наш футбол?»

Тонни Вилена, «Краснодар»

Тонни Вилена, «Краснодар»Getty Images

«Краснодар» для «Хетафе», «Локо» для «Атлетико» – это такие же «рубины» для «Зенита», команды другого класса.

Получается, что в головах у некоторых существует образ отечественного спортсмена, который должен вопреки логике и здравому смыслу превозмогать и побеждать всех только потому, что когда-то, при Советском союзе, наши спортивные достижения были на мировом уровне?

Что в РПЛ сделали за последние годы, чтобы футбол развивался в правильном направлении:

  • Ввели лимит на легионеров, чем задрали цены на футболистов с правильными паспортами и убили здоровую конкуренцию;
  • Перешли на режим «осень-весна» в стране-родине генерала Мороза, чем никак не помогли отечественным клубам выступать лучше в еврокубках;
  • Косвенно: не подняли нашу экономику до уровня стран первого мира. Клубы из России не могут продавать билеты по европейским ценам, но трансферы и зарплаты платят такие же или даже больше.

И еще существуют 1001 причина, о чем говорить – уже моветон. Но, тем не менее, мы каждый год ждем от русских клубов успехов на международной арене, как болельщики «Спартака» регулярной борьбы за чемпионство. Для этого нет основания.

«Краснодар» в матче с «Хетафе» выставил, пожалуй, самый атакующий из доступных ему составов. Игнатьев и Берг – два форварда в системе 4-4-2, по краям должны были летать Шапи с Вандерсоном. Центр поля доверили Вилене и Газинскому – игрокам креативным, умеющим придержать мяч, а затем отдать точный лонгболл в ноги ускорившемуся партнеру.

Это действительно хороший подбор игроков для РПЛ, где команда идет на втором месте. Там это работает. Но в четверг у этой команды забрали мяч, которым она владеет в большинстве матчей внутреннего чемпионата, и вся игра сломалась.

Не хочется предъявлять краснодарцам какие-то претензии. «Быки» в последние годы были едва ли не самым стабильным поставщиком евроочков в копилку страны. Кажется, мы привыкли, что «Краснодар» может дать бой в Лиге Европы почти любому сопернику, пободаться, и для росфутбола – это очень неплохо.

Нападающий «Хетафе» Хорхе Молина

Нападающий «Хетафе» Хорхе МолинаGetty Images

Но это может сработать раз, два, но не каждый год системно. Просто на сегодняшний день то, что мы видели – это уровень российских клубов. Итоги таковы: третьего представителя в Лиге чемпионов потеряли, больше евробаллов набрали клубы из Румынии и Хорватии, а снова перегнать Португалию будет очень непросто.

Спасибо «Краснодару» за то, что делает для российского футбола, но для конкуренции в Европе этого пока мало. От одного только большого желания нельзя побеждать, как и благодаря только громкому имени. Понятия «желание», «мотивация», «настрой» очень мифологизированы в футболе. Реально же абсолютно непонятно, чье место Россия должна занимать в плей-офф еврокубков каждый год, если наш чемпионат накачан государственными деньгами, модерируется лимитом и очень медленно развивается?

Минимум два раза в год Пепе Бордаласу, главному тренеру «Хетафе», необходимо придумать план, как играть против «Барселоны». Столько же – против мадридского «Реала», «Атлетико» и так далее. Менеджерам команды 365 дней в году приходится искать средства для содержания команды в рыночных условиях, заполнять стадион, реально работать с болельщиками. Гораздо большую сумму испанцы получат с телеправ. Даже, если тут где-то фактическая ошибка, все равно – это чек-лист большинства европейских представителей еврокубков.

А «Краснодар» и остальные российские клубы просто живут в другом мире. Поэтому в этом матче у «быков» – один удар по воротам соперника, а весной команда традиционно «сконцентрируется на чемпионате», борясь за звание первого парня на деревне.

Российские клубы просто не готовы к такой игре. Но будут ли когда-то готовы?

«Хетафе» – «Краснодар» – 3:0

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